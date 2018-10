Aramís Fuster llora por Mario Conde: 'Me gustaría que viniera pero es imposible'

Aramís Fuster volvió a ser la protagonista del último ‘Límite 48 horas’ de ‘GH VIP’. La bruja, que se juega esta semana su continuidad en la casa, confesó que había un hombre que le hacía mucha ilusión que acudiera a recibirla a plató en el caso de salir expulsada.

“Aramís, depende de tu respuesta debemos poner en marcha un protocolo o no. Si el jueves sales expulsada, ¿Obama acudirá a recogerte?”, preguntó con sorna Jorge Javier Vázquez. “No creo. No obstante, tú sabes quién me gustaría que estuviera pero eso es algo imposible”,reconoció ella muy.

Fue entonces cuando el presentador desveló el nombre delante de la audiencia y de toda la casa: Mario Conde. “¡Ay! Te pido disculpas porque esta conversación se produjo en una sala en la que estábamos tú y yo a solas”, dijo, aunque Aramís no le creyó: “Eres muy buen actor, pero a mí no me la das. ¿Es que yo no puedo tener ilusiones?”.

“¡Qué vergüenza estoy pasando!”, dijo derrumbándose. Posteriormente, en el confesionario, Aramís lloró por Conde: “Este programa lo ven millones y millones de persona. Siempre hay el gracioso que le pueden decir [a Conde] que yo le estaba mencionando en televisión. Y yo no quiero perjudicarle. Ese señor lo ha pasado muy mal, ha estado incluso en prisión por cosas que le hicieron”, aseguró entre lágrimas.

Aramís contra Miriam: “¡Que te calles, diablo de los cojones!”

Una nueva discusión entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos dio pie a que Aramís interviniese en contra de la primera: “Con respecto a las provocaciones, ella había visto lo afectada que estoy hoy por las costillas flotantes. Y ha pasado por delante de mí diciéndome ‘alimaña inmunda, te mereces lo que tienes’”

Cunaod Miriam intentó defenderse, la bruja explotó en un ataque de ira: “¡Que te calles, diablo de los cojones! Eres asquerosa. Miedo das tú, desgraciada”. Jorge Javier, que mantenía la conexión en directo, reprendió a la bruja: “Aramís, por ahí no, y lo sabes”.