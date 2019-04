Las ardientes fotos de Jude Law que vienen causando revuelo en redes sociales

El famoso actor Jude Law está causando revuelo en las redes sociales al publicarse una serie de fotografías de él paseando en una playa de Venencia en slip o zunga que dejaba poco a la imaginación.

Estaba en compañía de la actriz francesa Ludovine Seigner, con quien estaba realizando algunas escenas del proyecto del canal de televisión de paga.

Law se encuentra en Italia en el marco del rodaje de la secuela de The Young Pope (El papa joven). Esta producción todavía no tiene fecha de estreno, pero los fans del intérprete inglés se han vuelto más ansiosos en las últimas horas al ver su escultural y bien trabajado cuerpo.

El reportero de la revista People Dave Quinn compartió a través de su cuenta de Twitter las imágenes en las que se puede apreciar el escultural cuerpo del actor.

Good morning to these photos of Jude Law filming THE NUDE POPE. pic.twitter.com/9C6Hmi19h4