Arguiñano estalla: "¿Por qué pueden venir los franceses y mamarse como osos?

Karlos Arguiñano acostumbra a no tener pelos en la lengua. Además de chistes, en sus programas suele dejar caer más de un recado a los gobernantes cuando no acaba de gustarle alguna decisión. En esta ocasión, el popular cocinero ha aprovechado su programa 'Cocina abierta' para cargar contra lo que considera que es toda una incongruencia. "¿Por qué los franceses pueden venir a mamarse como osos?", se pregunta después de subrayar que no entiende por qué él no puede salir de Gipúzkoa e ir a La Rioja. "Los gobernantes nos tienen locos. Les vamos a dar un sobresaliente", ironiza.

"¿Eso cómo es?, ¿me lo podéis explicar? Que nosotros no podamos ir a saludar a nuestros abuelos, a nuestros mayores con todos los cuidados, y que los franceses vengan, se mamen como osos, porque se maman como osos ... Vamos a controlar un poquito el país. Estamos los españoles ya hasta el moño de los políticos. Se comportan todos como unos moñosos. Mientras están discutiendo no están gobernando... Somos el hazmerreír del resto del mundo".

Les comparto un vídeo de Arguiñano que creo refleja lo que muchos sentimos. Lo peor, que no es un chiste de los suyos. pic.twitter.com/pJ1Eq3yumy — Javier Suárez “Por Fogones” y... (@alahoradecomer) March 20, 2021

Las reacciones en las redes no se han hecho esperar y Arguiñano se ha convertido hasta en tendencia en Twitter. Muchísimos usuarios le han agradecido que ponga voz a lo que muchos piensan.