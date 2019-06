El arma que mató a Van Gogh

Entre 40.000 y 60.000 euros es el precio que se espera conseguir por la pistola con la que Vincent van Gogh se suicidió el 27 de julio de 1890, y que la casa AuctionArt-Rémy Le Fur (París) subastará el próximo 19 de junio. Ya en el 2016 el Museo Van Gogh de Ámsterdam exhibió dicha arma en la muestra On the Verge of Insanity: Van Gogh and His Illness.

La pistola la encontró un granjero alrededor de 1960 en un prado del pueblo de Auvers-sur-Oise, en el sur de Francia, y se la dio a la madre del actual propietario. El artista impresionista se mudó en 1890 a esta localidad y se alojó en la posada de Arthur Ravoux. Aunque Van Gogh estaba en lo más alto de su carrera artística, la salud mental no le acompañaba. El 27 de julio de ese año, se acercó a un terreno tras la iglesia del pueblo y se disparó en el pecho. Tras perder la conciencia, falleció dos días después.

La pistola que el artista empleó supuestamente para suicidarse ha generado debate durante los últimos años e incluso Alain Rohan publicó un libro ¿Encontramos la pistola del suicidio?