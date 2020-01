Ashley Graham diseña una colección nupcial para Pronovias

Ashley Graham, por cierto a punto de ser madre, es una de esas mujeres que han transformado la industria de la moda. Como modelo de tallas grandes ha promovido que la industria y las revistas de moda se pongan las pilas. Y su última colaboración demuestra que la inclusividad sigue dirigiendo sus pasos.

La modelo de 32 años ha participado en el diseño de una colección nupcial para Pronovias compuesta por 15 diseños disponibles, hasta la talla 66, que saldrá a la venta en el primer trimestre de 2020 y cuyos precios van de los 1.100 a los 4.200 euros. Graham ha anunciado esta colaboración en su cuenta de Instagram con algunos de los diseños.

"Han pasado 9 años desde que Justin Ervin y yo nos casamos y no cambiaría nada de ese día. Excepto... Muchos de nosotros sabemos lo que es comprometer el estilo por la talla, algo que nadie debería tener que hacer el día de su boda! Encontré una silueta que me encantó, pero tuve que aceptar los detalles principales que no quería porque no había nada en esa silueta que me quedara bien. Y ni siquiera tenía el tamaño correcto! Terminamos añadiendo una banda a un vestido de talla 10 para que se ajustara a mi talla 14 y funcionara", escribe la modelo de tallas grandes.

Graham explica que hay opciones para cualquier tipo de novia "Hay tantos vestidos diferentes como novias, desde la clásica hasta la ultraglamurosa y las opciones con mangas, que me encantan. Con diferencia lo que más me gusta es que cada vestido tiene fajas y sujetadores incorporados".