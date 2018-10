La audiencia de 'GH VIP' nomina a Omar Montes por incitar a Asraf a aprovecharse sexualmente de Miriam Saavedra

Aunque las redes pedían una expulsión directa, GH VIP dejó anoche en manos de la audiencia la decisión de nominar disciplinariamente a Omar Montes. El cantante animó a su compañero Asraf a aprovecharse sexualmente de Miriam Saavedra, que se encontraba aturdida bajo los efectos del alcohol.

Cuando Omar incitó a Asraf a meterse en la cama con la peruana, el Míster respondió de forma clara: "Tú estás mal. No me van esas cosas". "Qué cosas? No te gustan las chicas o qué, hermano? Te estoy diciendo que te tumbes con ella", insistía el ex de Chabelita. Sin embargo, Asraf zanjaba la conversación: Ha discutido con todos. Quiero que descanse y que no busque líos".

Finalmente, el público, a través de una cuestionada votación en la app del programa, decidió que Omar Montes debía estar nominado esta semana por dichos comentarios. Pese a su castigo, al concursante sí se le permitió nominar a sus compañeros, lo que tampoco dejó de todo satisfecho a parte del público que ha visto como otros concursantes han tenido que abandonar el programa por motivos de menor calibre.