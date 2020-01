Awkwafina: la rapera de Queens que triunfa en Hollywood

Acaba de hacer historia al convertirse en la primera actriz de origen asiático que consigue un Globo de Oro. Awkwafina ha logrado alcanzar el estatus de estrella en un tiempo récord y, lo que es más importante, sin perder sus señas de identidad, su particular estilo desenfadado, su aire patoso y su expresividad cómica.

De padre chino y madre surcoreana, Nora Lum (su nombre real) nació en Nueva York en 1988 y se crio en el barrio de Queens. Desde pequeña se sintió diferente por su raza, por ser hija de inmigrantes, y canalizó su carácter contestatario a través de dos vías, la música y el humor, dos características que le han acompañado siempre.

A los 13 años comenzó a rapear y adoptó su nombre artístico, que juega con el significado de la palabra 'awkwardness' ('torpeza') y en el 2012 se convirtió en un pequeño fenómeno musical gracias a su canción 'My vag' (haciendo referencia a la vagina). Siempre ha sido consciente de que su inclusión dentro del panorama del hip hop americano constituía una anomalía, y precisamente por esa razón, utilizó el humor como arma de autodefensa.

Dardos a las élites

Sin embargo, los códigos normativos comenzaban a romperse y la diversidad a convertirse en una herramienta distintiva. Ante la discriminación, acción. En el 2013 publicó uno de sus grandes himnos, 'NYC Bitche$', en el que ponía de manifiesto las diferencias sociales lanzando dardos a las élites. Incluso creó una guía turística, 'Awkwafinas NYC', que incluía sus 50 sitios favoritos donde comer, beber y hacer pipí.

Al mismo tiempo comenzó a hacer monólogos, apariciones en el 'show' 'Girl Code' de MTV y en la escena alternativa, así como en el 'late night' 'Tawk', en el que rompía las normas del 'talk show' convencional, hasta que Seth Rogen le propuso hacer una audición para 'Malditos vecinos 2'. Fue la primera vez que planteó en serio dedicarse a la interpretación. A partir de ese momento su ascenso fue imparable: consiguió un papel en la versión femenina de 'Oceans Eleven', 'Oceans 8', junto a Sandra Bullock, Anne Hathaway y Cate Blanchett y poco después encarnó uno de los papeles más carismáticos en el 'boom' taquillero 'Crazy Rich Asians'.

La hora de los asiáticos

El aumento de la comunidad asiática en Norteamérica unida a la entrada de dinero chino en las producciones cinematográficas ha generado en los últimos años un buen puñado de filmes enfocados a reivindicar el talento oriental y su inclusión dentro del panorama internacional. Primero fueron los afroamericanos, después los latinos, y ahora le toca el turno a los asiáticos que están dispuestos a recuperar su lugar en la industria.

Awkwafina rodó en España 'Paradise Hills', la ópera prima de Alice Waddington y poco después llegaría 'The Farewell', de Lulu Wang, por la que ha conseguido el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. En estos momentos se encuentra a punto de embarcarse en la primera superproducción de Marvel con reparto oriental, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', mientras culmina su autobiográfica comedia televisiva 'Awkwafina Is Nora from Queens', en la que seguirá sacando punta al choque entre culturas.