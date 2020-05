Barbra Streisand homenajea al personal sanitario que se enfrenta al coronavirus

La cantante y actriz Barbra Streisand rindió el pasado martes su particular homenaje al personal médico que está en primera línea de la lucha contra el coronavirus con la conocida canción You'll never walk alone (Nunca caminarás solo), que publicó en redes sociales junto con un montaje con diversas imágenes de sanitarios.

Se trata del mismo tema compuesto por el dúo Richard Rodger y Oscar Hammerstein, que entonó en la gala de los premios Emmy en 2001 poco después de los atentados del 11-S, y cuyas imágenes entremezcla con fotografías de la pandemia. "Canté esta canción hace casi 20 años tras el 11-S. Ahora nos enfrentamos a otra crisis, pero creo que la idea de la canción aun se pueden aplicar", señala Streisand en un texto en los primeros segundos de la pieza audiovisual.

Mientras el esperanzador himno suena de fondo, se pueden ver imágenes del personal médico asistiendo a víctimas del coronavirus, en ocasiones visiblemente afectados y agotados. También puede verse en el vídeo instantáneas de otros trabajadores de servicios esenciales como los de servicios de mensajería, cajeros de supermercados y bomberos, además de imágenes de esperanza de nacimientos en hospitales.

Al final de los más de cuatro minutos de imágenes, la cantante solicita donaciones para la organización Direct Relief, que provee de material de protección a "todos nuestros héroes en EE.UU", señala la veterana actriz.

Gala benéfica

La artista de 78 años, también tiene previsto participar en una maratón televisiva el próximo lunes, 11 de mayo, junto con figuras de la talla Robert de Niro, Jennifer López, Bette Midler, Lin-Manuel Miranda, Spike Lee, Ben Platt, Chris Rock, Jake Gyllenhaal o Julianne Moore.

El evento, en el que además actuarán Bon Jovi, Sting, Mariah Carey y Billy Joel, tiene como objetivo recaudar fondos destinados a los ciudadanos golpeados por la pandemia en Nueva York, la ciudad más afectada por el coronavirus de EE.UU.