Beatriz de York se casa con el empresario Edoardo Mapelli Mozzi

La princesa Beatriz de York, nieta de la reina Isabel II, se ha comprometido con el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi, con el que se casará en el 2020, ha informado este jueves el palacio de Buckigham, residencia de la familia real.

"Su Alteza Real y el señor Mapelli Mozzi se comprometieron en Italia a principios de este mes", señaló el palacio al comunicar el compromiso de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Mapelli Mozzi became engaged in Italy earlier this month. The wedding will take place in 2020. This photograph was taken by Princess Eugenie in Italy.

📷 © Princess Eugenie pic.twitter.com/sTFjUqk3My