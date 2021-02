Becky G, una futbolera que ama el 'spanglish' y la mezcla de géneros

La cantante estadounidense Becky G (Inglewood, 1997) se reafirma en que, como artista, lo suyo es la mezcla de géneros, su gusto por "cambiar las cosas" y el mantenerse lejos de los corsés que marcan los estilos musicales, así como su debilidad por el 'spanglish'. Un reflejo de ellos es el sencillo 'Rotate', que la artista ha publicado este martes y que define como "una mezcla de varios diferentes sonidos", además de resaltar el 'spanglish' que destila la canción, hecha en colaboración con el rapero Burna Boy.

"Eso me encanta porque todos saben que yo hablo 'spanglish'. Un poquito de español y un poquito de inglés. Y la canción es así, tiene inglés, un poco de español, lo cual tiene que ver con mi esencia latina", agrega la artista nacida en Inglewood, en el suroeste de Los Ángeles. Una canción con "actitud, que es muy en tu cara", dice Becky G, y que además transpira la cultura del fútbol, un deporte que no es ajeno para la cantante no solo por el gusto que le inculcaron sus padres sino, por la relación que mantiene con el jugador de LA Galaxy Sebastián Lletget.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Becky G (@iambeckyg)

'Rotate' se publica como parte de una campaña global que lanza la marca de refrescos Pepsi en el marco de la Champions League, y que cuenta con la participación de los futbolistas Leo Messi, Paul Pogba y Jadon Sancho, y de la jugadora de Países Bajos Shanice van de Sanden.

Nueva música este año

La cantante, que vio su carrera despegar cuando hizo el 'crossover' a la música latina, y en especial tras el sencillo 'Mayores' junto a Bad Bunny, entrega a sus seguidores 'Rotate' a modo de adelanto del nuevo material que planea publicar en los próximos meses.

"Mucha más música va a venir este año, tengo un proyecto muy especial planeado", revela la cantante, de 23 años, sin ofrecer pistas sobre el material o sobre futuras colaboraciones. Muy agradecida con quienes ha compartido micrófonos hasta el momento, en una carrera que inició a los 9 años y cuyo primer contrato con una discográfica lo firmó a los 14 años, Becky G no esconde el sueño de hacer alguna colaboración con la colombiana Shakira, con Karol G, o de volver a grabar con Natti Natasha, con quien editó el éxito 'Sin Pijama'.

En la línea de su amor por el 'spanglish' y de mezclar sus mundos en inglés y en español, manifiesta que "hacer algo con Justin Bieber sería súper cool, hacer algo con Rihanna sería padrísimo", así como con jóvenes como el rapero Rauw Alejandro. "Para mi no hay géneros", insiste la cantante, dispuesta si hace falta a lidiar tanto en el ring dela música ranchera o en las arenas del reguetón.

Recuerda lo que supuso para las mujeres, y en general en le mundo en el mundo artístico, esa "fusión de pop, reguetón y trap" que es 'Mayores' , publicado en 2017 y que desató la polémica por la ambigüedad de la letra, si bien ella siempre aclaró que se refería a besos. "No es culpa mía lo que ellos están pensando", señala. "Jugar con eso fue súper divertido, como artista y como mujer. Me sentí muy orgullosa", añade, para quien la canción, que subió hasta el puesto 3 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, "demuestra que las mujeres también pueden".

Quedarse en casa

En medio de la pandemia del covid-19, en "un tiempo tan complicado" y en el que "todavía no es claro dónde vamos a estar", Becky G cree que por ahora lo mejor que las personas pueden hacer es quedarse en casa, si bien es "muy difícil" para quienes "necesitan ir a trabajar".

"El año pasado me dediqué totalmente a ser hija primero, hermana, novia, en ser humana primero", refiere la cantante que recalca que más importante que la venta de entradas en un recital son "la salud, nuestras familias y comunidades". "Extraño viajar, cantar en vivo, conocer a mis fans. No hay otra energía que te haga sentir ese mismo nivel de emociones, pero hay cosas más importantes ahora. Es un tiempo muy diferente", reconoce.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Becky G (@iambeckyg)

La cantante ha tenido la fortuna de no ver a algún familiar enfermo por el covid-19, aunque sí conoce a personas que han perdido familiares o sus trabajos por la enfermedad. Tiene fe en que "cuando todo esto se acabe " habrá otro nivel de entendimiento de las cosas y más agradecimiento por vivir. "Cuando regresemos va a ser mejor que nunca y eso me da esperanza", afirma.