Belén Esteban se reinventa como diseñadora de joyas

Sobra decir que Belén Esteban es una mujer todoterreno. Los que la conocen la describen como inquieta, imaginativa, trabajadora y, ahora, también como diseñadora. La colaboradora de "Sálvame" acaba de sorprender anunciando su último proyecto, una colección de joyas, que ya está disponible en su página web, y que la celebrity de 47 años espera que se conviertan en todo un éxito de ventas.

Este nuevo y sorprendente negocio, en el que la del madrileño barrio de San Blas ha estado volcada en los últimos meses en el más absoluto de los secretos, se une a su colección de tres velas que, como informa 'Ok Diario', vive un momento dorado. Y es que la venta de estos objetos para el hogar están viviendo un repunte de ventas en las últimas semanas, cuando no hace mucho se aseguró que esta faceta empresarial de Belén había sido un absoluto fracaso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Belén promocionando su colección de velas, en su cuenta de Instagram.

Las joyas, que confirman la faceta emprendedora de Esteban, tienen unos precios muy asequibles que van desde los 25 a los 120 euros, porque como la propia Belén ha confesado en la revista 'Semana' quería que no fuesen complementos caros, sino que todas las mujeres pudieran lucirlas por muy poco dinero.

Joyas para mujeres valientes y luchadoras

Como la ex de Jesulín publicita en su propia página web, es "una colección especialmente dirigida para la mujer valiente y luchadora, compuesta por anillos, collares, pendientes fabricados con materiales de primera calidad, con un acabado en oro de 18 quilates". Y añade convencida: "La colección me representa y me siento identificada con ella, son joyas que te acompañarán todos los días y que podrán usarse en cualquier ocasión, espero que os gusten tanto como a mi".

Una colección en la que destaca el anillo 'Flecha' - en oro o en plata - con circonitas de colores e inspirado en la fuerza del mar. De la misma línea está el collar y la pulsera a juego. En cuanto a las gargantillas, destaca el collar 'Belén', inspirada en una noche estrellada y con un precio de 32 euros.

Un nuevo triunfo empresarial y personal para Belén Esteban, un tanto alejada del protagonismo en los últimos meses, que vive uno de los momentos más dulces de su vida. Encantada con su trabajo en 'Sálvame' y más enamorada que nunca de Miguel Marcos, la colaboradora termina el año con su primera colección de joyas y a la búsqueda de su primer hijo en común con el madrileño.