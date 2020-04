Ben Affleck y Matt Damon recaudan casi 2 millones para luchar contra el coronavirus

Ben Affleck y Matt Damon se han unido para recaudar beneficios para luchar contra la pandemia del coronavirus. Los dos actores han organizado una acción benéfica a la que se han unido otras estrellas para recaudar fondos y aportar una pequeña ayuda para la lucha contra el Covid 19.

Y es que Affleck y Damon, que ya se unieron en 1998 para escribir y protagonizar una de las películas más taquilleras que los noventa, El indomable Will Hunting, han vuelto a demostrar ser un dúo invencible.

Póquer benéfico

En esta ocasión, a partir de una idea de Affleck, los artistas organizaron All in For Americas Charity, una partida de póquer online en la que participaron famosos como Tom Brady, Adam Sandler y Bryan Cranston.

Con esta partida se ha conseguido recaudar casi dos millones de dólares que se destinarán a la organización benéfica Feeding America, que se dedica a distribuir alimentos a los distintos Bancos de Alimentos de los Estados Unidos.