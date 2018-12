Bertín enseña a planchar camisas

Además de cantar y presentar programas de televisión, el polifacético Bertín Osborne sabe hacer muchas más cosas de andar por casa. Como planchar una camisa, una 'especialidad' del artista andaluz que enseña paso a paso y en menos de seis minutos en un vídeo con el que abre su nuevo canal de tutoriales en YouTube, titulado sin rubor 'Bertín lo hace mejor'.

Con más desparpajo que maña, Bertín va dando una serie de consejos prácticos de cómo enfrentarse a una camisa, armado con una plancha. Pero su desenfado estilo de enseñarlo -y su dudosa maña al ejecutarlo- da por momentos la sensación de que es un divertido monólogo, en la línea de los navideños de Martes y 13.

Así, el artista aconseja no comprar camisas "de los chinos" por su mala calidad y su dificultad en el planchado. "Son de chichinabo", afirma rotundo. También muestra una gran pasión por echar vapor a diestro y siniestro ante las arrugas más resistentes.

Pero el punto que más le preocupa es el de los botones. Por eso, da una serie de trucos (utilizar un dedal o una cucharilla de café) para que la plancha los evite "con la puntita..., con perdón y el debido respeto", apunta el artista. Pero lo que más le molesta de los botones es que haya dos en los puños. "Es una gilipollez", asegura rotundo y con aire de indignado.

Tras la lección, que parece ser interrumpida por una llamada telefónica ("es un 'spam'", afirma), Bertín descubre al verdadera razón de haber entrado en un mundo que, confiesa, no conoce muy bien: "Darle muchos 'likes' a esto..., no se muy dónde, pero me han dicho que es lo que hay que hacer". Bertín igual no lo hace mejor, pero se atreve con todo.