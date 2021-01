Bertín Osborne: "Confieso que soy complicado en el día a día"

Tras conocerse la sorprendente noticia de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, el cantante ha hablado por primera vez a través de un comunicado, en el que deja claros los motivos que le han llevado a tomar una decisión tan dolorosa para ambos. El televisivo cantante, de 66 años, ha explicado que no existe un motivo concreto por el que ambos hayan decidido poner punto y final a su relación: "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", argumenta Osborne.

Lejos de quitarse su parte de culpa, reconoce: "Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias".

Apelando a la buena relación que mantiene con muchos medios de comunicación que le han acompañado a lo largo de su vida, Bertín pide respeto para él, para su mujer y sobre todo para los hijos que tienen en común: "Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego, también, que al tener dos hijos menores , uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema".