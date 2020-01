Billie Eilish habla de sus intentos de suicidio

La vida de los famosos no es sencilla, especialmente cuando entran en el mundo de la fama desde bien jóvenes. Billie Eilish se ha convertido en la estrella revelación del momento y sus canciones se escuchan por todo el mundo. La joven está nominada a seis premios Grammy y todos y cada uno de los singles que saca son un éxito en tiempo récord. Parece que Billie está viviendo el sueño de todo cantante, pero lo cierto es que hasta hace relativamente poco su vida era una pesadilla.

En una reciente entrevista con Gayle King, del programa The Gayle King Grammy Special, la estrella ha compartido alguna de las partes más oscuras de su vida. Si bien es conocido a nivel mundial que Eilish ha sufrido problemas de autolesión, ansiedad y depresión, siendo sus canciones una biografía de algunos de los momentos más duros de su vida, había alguna serie de cosas que la cantante todavía mantenía solo para ella y que por fin se ha atrevido a contar.

«Nunca pensé que sería feliz otra vez. No quiero ser demasiado oscura, pero hubo una época en la que no pensé que fuese a llegar a los 17 años», comienza diciendo Eilish durante la entrevista. «¿No pensaste que llegarías a los 17? ¿Pero pensabas que ibas a hacerte algo a ti misma?» pregunta Gayle King con sorpresa, a lo que ella respondió con un sincero sí.

Entonces, Billie echa la mirada atrás y recuerda un episodio de su vida que ocurrió mientras se encontraba en Berlín. Uno de los momentos en los que el suicidio se le pasó por la cabeza: «Recuerdo que en mi habitación de hotel había una ventana. Y yo… Dios. Recuerdo estar llorando mientras pensaba que la forma en la que iba a morir era haciéndolo por mi propia mano», confiesa, añadiendo después que el verso I wanna end me (quiero acabar conmigo) de su single Bury a friend habla realmente de los pensamientos que se le han pasado por la cabeza más de una vez. «Era infeliz el año pasado. Era muy infeliz y estaba muy triste», añadió. Billie ha ido mejorando poco a poco gracias a su gran comunidad de fans, que no solo son su mayor apoyo, sino que además puede compartir con ellos sus pensamientos y problemas, encontrándose con muchas personas que comparten sus preocupaciones y problemas. Eilish no solo se preocupa por seguir mejorando, sino que también quiere que sus fans también lo hagan:

«Les agarro por los hombros y les digo: ‘Por favor, cuídate, sé bueno y amable contigo mismo. No des ese paso extra que hará que te hagas más daño y no puedas volver nunca más atrás», finalizó la estrella.