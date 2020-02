Billie Eilish: "Internet está arruinando mi vida, así que lo he dejado

Billie Eilish está sumida en una auténtiva vorágine desde que se ha convertido en ídolo musical. La cantante norteamericana, de 18 años, no hace más que recoger premios, como los cinco Grammys del pasado enero y el Brit Award a mejor artista internacional que logró este martes en Londres. Pero todo eso también está haciendo mella, según ha explicado en una entrevista con la BBC.

"Hace dos días que dejé de leer todo lo que se decía sobre mí en Instagram. He dejado de leer los comentarios porque estaban arruinando mi vida. Es extraño. Cuanto más increíbles son las cosas que haces más gente te odia. Es una auténtica locura", añade alguien que se ha hecho grande precisamente a través delas redes. De hecho, en varias ocasiones Eilish ha contado como ha conocido a gente maravillosa a la que ha podido ayudar gracias a la posibilidad de dialogar con ellas en Instagram.

"Internet está lleno de 'trolls'. El problema es que muchos son bastante divertidos. Creo que esa es la raíz de problema y precisamente por lo que nadie reflexiona acerca de esta situación. Cuando crecí a veces decía cosas de las que la gente se reía, pero luego me he dado cuenta de que mejor hubiera estado callada. En curioso, porque especialmente si veo fans en cualquier lugar solo quiero hablar con ellos y estar cerca, porque todos somos personas y yo los siento como amigos míos. Pero sí, Internet está arruinando mi vida. Así que lo he dejado", aseguró una Eilish, que acudió a la gala acompañada por su hermano, que compone las canciones y las produce junto a ella, y que lució un conjunto de Burberry con las uñas pintadas a juego.