Boadella sobre Plácido Domingo: "Las manos de un macho no están para estar quietas"

El escándalo que acecha al conocido tenor Plácido Domingo sobre los supuestos abusos sexuales a once mujeres de la escena mediática y musical se ha avivado este viernes con las polémicas declaracioens en su defensa que ha efetuado el dramaturgo Albert Boadella.

"Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie", ha escrito el 'presidente de Tabàrnia' en su cuenta de Twitter.

Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) September 6, 2019

Más allá de este polémico mensaje, el dramaturgo ha emitido cerca de una decena más de tuits defendiendo al cantante de ópera con comparaciones polémicas. Desde asegurar que Plácido es un "hombre cuyo pecado es "amar ardientemente a las mujeres" a asegurar que parte del gremio "ha buscado el éxito a través de las distintas vías genitales".

Además, el polémico dramaturgo ha opinado sobre la denuncia de Angela Turner hacia el cantante asegurando que no tiene derecho a denunciar cuando en su momento "no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar".

El hombre cuyo pecado es amar ardientemente al género femenino pic.twitter.com/k4hggBKKeC — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) August 18, 2019