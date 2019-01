Brad Pitt desmiente a Makoke

Brad Pitt ha reaccionado a la confesión hecha por Makoke en el Sábado Deluxe del 1 de diciembre sobre una presunta aventura con él, enviando un correo este viernes a Sálvame, en el que sus representantes negaban cualquier relación íntima y la amenazaban con acciones legales si no dejaba de hablar del asunto. «Nos ponemos en contacto con ustedes, ya que no podemos hablar con la señora Makoke, para decirles que tienen que dejar de hablar de esta situación del pasado que nunca ocurrió, o de lo contrario tendremos que tomar medidas legales para detener esta especulación». El equipo del programa se puso en contacto con la agencia del actor y el resultado fue otro correo: «Nuestro representado no está enfadado, pero pensamos que esto puede ser un malentendido. Es verdad que en su momento Brad Pitt conoció a Makoke en un viaje a Madrid, pero en ningún momento pasaron una noche de hotel juntos ni tuvieron actividad íntima». Este asunto preocupa a Pitt, que se encuentra inmerso en un proceso de divorcio de Angelina Jolie.