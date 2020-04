Brad Pitt parodia los remedios de Trump contra el coronavirus

El célebre programa de humor estadounidense 'Saturday Night Live' volvió este fin de semana a la parrilla tras dos semanas de paréntesis por la pandemia de coronavirus con un colaborador inesperado, el actor Brad Pitt, en una parodia a Donald Trump y sus polémicas sobre el covid-19.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT