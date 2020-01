Brad Pitt: "Trabajé para estar sobrio gracias a este tío Bradley Cooper

Brad Pitt ha explicado en público que un buen amigo le ayudó durante su rehabilitación en alcohólicos anónimos. Se trata Bradley Cooper, que también pasó por lo mismo. "Trabajé para estar sobrio gracias a este tío y desde que lo hice mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te doy gracias por ello", dijo un emocionado Pitt durante la gala de los premios National Board of Review of Motion Pictures, que se celebró este miércoles en Nueva York.

El exmarido de Angelina Jolie recibió un galardón por su actuación en la última película de Tarantino, 'Érase una vez en... Hollywood', donde comparte pantalla con DiCaprio y fue el propio Bradley Cooper quien le entregó el galardón. "Bradley acaba de acostar a su hija —Lea de Seine, de 2 años, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk, con la que comparte la custodia tras su ruptura— y ha corrido hasta aquí para darme el premio". Los actores se fundieron en un abrazo. El pasado fin de semana, Pitt ganó el Globo de Oro a Mejor actor de reparto por la misma película.

Pitt contó al periódico 'The New York Times' que tuvo que pasar por terapia para superar su adicción y que decidió recurrir a la ayuda de Alcohólicos Anónimos durante año y medio. "Tenía sentados alrededor a un montón de hombres abriéndose y siendo honestos de un modo que nunca había escuchado. Creo que se convirtió en un lugar seguro donde no se juzgaba a nadie. Lo cierto es que resultaba bastante liberador exponer sin más tu lado más desagradable".