Los calcetines de Trudeau eclipsan su encuentro con Sánchez

La crisis política en Cataluña, Quebec como referente, dos líderes políticos jóvenes y progresistas... Aunque la entrevista conjunta entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dio para mucho, hubo un elemento que obligo a desviar el foco (o por lo menos, la mirada): los calcetines del político canadiense.

Azules y con vistosos topos. Ante este despliegue colorista, los calcetines negros de Sánchez no tenían nada que hacer. Y a las redes no les pasó desapercibido, aunque no todos compartan el gusto de Trudeau.

Superfalete no se anda con rodeos: "Ser más feo que los calcetines de Trudeau, como concepto".

Para otros, el estilo del político canadiense avanza la tendencia de los trajes de faralaes en la próxima feria de abril.

Ya huele a Feria, mi alma, ya huele a Feria.. 💃💃💃💃💃💃

Calcetines Trudeau modelo Feria 2019 pic.twitter.com/GkzMXyhhQg — Oliva Gordal (@u_sur_s) 24 de septiembre de 2018

Otros señalan que los calcetines en realidad van a juego con el pijama del político.