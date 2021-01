El 'caníbal sexual' Armie Hammer abandona la serie sobre 'El Padrino'

El actor Armie Hammer, especialmente conocido por 'Call Me By Your Name', ha abandonado la serie sobre la gestación de la película 'El Padrino' en la que iba a interpretar al productor Al Ruddy, después de la polémica desatada por unos supuestos mensajes suyos de contenido sexual extremo. Se trata del segundo trabajo que Hammer cancela como consecuencia de la filtración anónima de unos mensajes privados en los que detallaba algunas fantasías sexuales muy perturbadoras, como masturbarse después de romper las costillas a una chica. Hace unos días, y por el mismo motivo, dijo adiós a 'Shotgun Wedding', cinta que iba a encabezar con Jennifer López.

Según una exclusiva de la revista Variety, ni Hammer ni su equipo han comentado la decisión. La carrera del actor dio un giro de 180 grados a principios de este año con la filtración de supuestos mensajes con contenido escabroso que enviaba a mujeres por redes sociales. "Necesito beber tu sangre" o "soy cien por cien un caníbal" son algunos de los deseos que supuestamente escribió Hammer, que en todo momento describían acciones muy violentas. El nombre del actor fue tendencia mundial durante semanas, especialmente después de que alguna de sus exparejas, como Courtney Vucekovich, confirmara a la prensa los 'estrambóticos' fetiches sexuales de su exnovio.

Tras la salida de Hammer de 'Shotgun Wedding', el actor aseguró que los llamativos mensajes no eran suyos. "No estoy respondiendo a estas jodidas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en internet en mi contra no puedo dejar con buena conciencia a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana", dijo para intentar cerrar una polémica que todavía continúa muy viva.