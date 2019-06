Una cantante responde a las críticas por tener los pechos caídos: "Son naturales y me encantan"

El físico de cantantes y actrices se disemina en cada publicación en las redes sociales como si las opiniones en estas imágenes fueran la verdad absoluta. En esta práctica cada vez más habitual de criticar ropa, estética o físico especialmente de las mujeres, la última que ha sufrido el acoso sexista por parte de gente que cuestionaba su físico es la cantante Tanerélle.

En la gala de premios de la BET, la cantante acudía con un espectacular vestido escotado diseñado por Batani Khalfani. Contenta con su imagen y su presencia en la misma, la propia cantante subía una fotografía a Instagram en la que mostraba su look. Inmediatamente su publicación se llenó de comentarios cuestionando su pecho y recomendándole operarse.

Lejos de achantarse, volvió a subir una fotografía con un mensaje contundente: "A todos los comentarios negativos sobre mi aspecto de hoy: no necesito levantar mi pecho para usar un puto vestido. Soy una mujer y mis tetas naturales cuelgan y me encanta y no tengo intención de cambiarlo para adaptarse a tu mirada. Estoy aquí afuera viviendo mis sueños enfocados en cosas mejores", decía.

To all the negative comments about today’s look, I don’t need to lift my breast to wear a fucking dress. I’m a woman and my natural tits hang and I fucking love it and I have no intention of changing it to suit your gaze. I’m out here living my dreams focus on better things. pic.twitter.com/dGNFnKndro