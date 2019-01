Carlota Casiraghi cancela su boda con Dimitri Rassam

El año empieza con novedades desde Mónaco. A sus 32 años, Carlota Casiraghi ha vuelto a dejar claro que no es una princesa de cuento. La hija de la princesa Carolina de Mónaco ha roto su compromiso y no se casará con Dimitri Rassam, de 37 años y el padre de su segundo hijo, Baltathaz. nacido el pasado 23 de octubre el Hospital Princesa Grace de Mónaco. Ya no posarán juntos con el resto de la familia en el balcón de palacio el día nacional de Mónaco para deleite de fotógrafos, monegascos y seguidores de esta familia.

Carlota y el productor de cine e hijo de Carole Bouquet habían fijado incluso una fecha para la boda, pero al final han decidido tomar caminos separados según recogen varios medios, entre ellos la revista Hola!. Como en otros muchos casos se han alegado las "diferencias irreconciliables", aunque en el trasfondo estarían dos formas diferentes de ver la vida y el fuerte carácter de ambos, según su círculo de amigos. Fue en el pomposo Baile de la Rosa, en marzo del año pasado, cuando se produjo su presentación oficial, con anillo de compromiso incluido. Para entonces, la princesa ya estaba embarazada, pero pocos lo sabían porque ella ocultaba su figura bajo una estratégica estola de plumas.

En la recta final del embarazo se vio a Carlota en compañía de su madre en un certamen hípico y después llamaron la atención las imágenes recogidas por la revista 'Voici' de una discusión de la pareja mientras paseaban con su bebé por un parque público. Dimitri Rassam, por su parte, es también padre de Daria, una niña de 8 años que comparte con la modelo rusa Masha Novoselova, con la que estuvo entre 2010 y el 2016.

SEGUNDA VEZ QUE ROMPE EL COMPROMISO

Se da la circunstancia de que esta es la segunda vez que la sobrina de Alberto de Mónaco rompre un compromiso. Hace tres años, Carlota protagonizaba una historia similar con el padre de su primer hijo, el actor cómico Gad Elmaleh. Comenzaron a salir a finales de 2011 y en diciembre de 2013 nació su hijo Raphaël, el primero para la princesa de Mónaco y segundo del humorista. Carlota fue vista sola en el principado de Mónaco con su hijo Raphael tras abandonar el piso que compartía con el actor en París. El actor entonces comenzaba una larga gira de actuaciones por todo el mundo y atrás quedaban los planes de boda.

Siempre celosa de su vida privada, las últimas veces que ha dado una entrevista ha sido para hablar de Filosofía. Licenciada por la universidad parisina de la Soborna, presidió unas jornadas en Montecarlo sobre es materia y dio una entrevisa al canal Arte junto a su profesor, Rober Maggiori, crítio del diario 'Libération', con el que ha escrito un libro. "Creo que la clave de una relación amorosa duradera es que ambos compartan pasión por lo verdadero, por la vida. El diálogo entre dos amantes es un diálogo filosófico. Puede que este tipo de pasión no sea la pasión en el sentido estricto de la palabra, pero para mí es la que permite que el amor dure", explicaba entonces.