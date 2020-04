Charlize Theron se implica en la lucha contra la violencia machista

Charlize Theron se ha sumado a la campaña que han emprendido cientos de personajes famosos para aportar su granito de arena para luchar contra la pandemia provocada por el covid-19. Como ya hicieran actores como Blake Lively y Ryan Reynols, la actriz ha querido donar una cantidad importante de dinero para intentar paliar las consecuencias de la crisis sanitaria.

Como informa el programa de la televisión estadounidense Entertainment Tonight, la fundación de Charlize, Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), ha donado un millón de dólares para reforzar los esfuerzos de la lucha contra el coronavirus.

Hogares de mujeres maltratadas

De esa cantidad de dinero, medio millón de dólares van a ir destinados a apoyar a las mujeres que sufren violencia machista en Estados Unidos y Suráfica. Y es que la realidad de este confinamiento está dejando desprotegidas a muchas mujeres maltratadas, que confinadas en sus casas no pueden escapar de sus abusadores.

Por ese motivo, la actriz surafricana galardonado con un Oscar ha querido hacer esta importante donación que va específicamente destinada para ayudar a los hogares y albergues que acogen a mujeres maltratadas y a los programas de oenegés como Together for Her.