Chenoa, sorprendida con una despedida de soltera en 'Tu cara me suena'

Chenoa y su novio, el urólogo Miguel Sánchez Encinas están ya inmersos en los preparativos de su boda. La pareja se dará el 'sí, quiero' el próximo 14 de junio en Madrid, el mismo día que el novio cumple años.

Mientras la intérprete disfruta de los últimos meses de soltería, sus compañeros de 'Tu cara me suena' han querido sorprenderle con una despedida de soltera muy especial. Y es que una tuna irrumpió en el plató para cantarle a la artista. "Me encanta la tuna, me ha hecho ilusión", dijo la cantante entre lágrimas.

Despedida exprés

Aunque la sorpresa fue breve, de apenas 20 segundos, eso no impidió que Chenoa se emocionara de la despedida exprés junto a sus compañeros. "Me encanta la tuna, me ha hecho ilusión", dijo entre lágrimas.

De hecho en el programa de Antenta 3 en el que la cantante ejerce de jurado han creado una sección especial en cada gala dedicada a la boda de la 'extriunfita'. Esta sección se llama 'Si me queréis irse' (en honor a Lola Flores) y tiene como maestro de ceremonias a Àngel Llàcer.