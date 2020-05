Cher celebra su 74 aniversario en una fiesta con distanciamiento social

No es conocido si, al igual que el Dorian Gray del relato de Oscar Wilde, Cher ha vendido su alma para permanecer eternamente joven, o en ello han ayudado sus múltiples operaciones de éstetica, pero la cantante estadounidense sigue manteniendo un jovial y glamuroso aspecto a sus 74 años de edad, cumplidos el 20 de mayo.

Los amigos y familiares de la estrella del pop no dejaron pasar la oportunidad de celebrar tan señalada fecha y, como los tiempos de coronavirus marcan, montaron una fiesta al aire libre en la que solo pudieron asistir 10 invitados, todos ellos ataviados con la preceptiva mascarilla y guantes protectores para prevenir contagios por covid-19.

No han transcendido imágenes de la fiesta, pero se sabe que hubo tarta y que Cher agradeció el detalle a los invitados en Twitter. “Espero que lo hayamos hecho bien. No es fácil, hay un millón de cosas a las que estás acostumbrado que no puedes hacer”, publicó la cantante en el tuit. Y es que hay que recordar que la cantante está considerada como persona de riesgo por el asma que padece.

En otro de los mensajes publicados en las redes agradece las felicitaciones de sus multiples fans con un: “Sois los mejores pero no puedo creer que sea tan vieja y esté tan loca después de tantos años”.

'Chiquitita' solidaria

Hace pocos días, legendaria cantante estadounidense se estrenó cantando en español con la canción del grupo Abba 'Chiquitita'. La idea de grabar en español por primera vez nació en 2018 mientras hacía su disco Dancing Queen en tributo a ABBA, después de participar en la segunda entrega de la película Mamma Mía. Los beneficios de la canción serán destinado a Unicef y al fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.