Chiara Ferragni se ve envuelta en una polémica por sacar a su hijo en Instagram

Chiara Ferragni se ha visto obligada a responder a aquellos que le critican por publicar fotografías de su hijo en las redes.

El pequeño Leone nació el pasado marzo y, sobre todo en estos últimos meses, el bebé ha sido gran protagonista de los perfiles de Instagram de Ferragni y de Fedez, su marido. Es de ahí de donde surgen muchas de las críticas que recibe a diario la italiana por compartir imágenes o vídeos con su bebé.

"Hola, Chiara, me preguntaba si alguna vez has pensado que quizá tu hijo no estará demasiado contento de haber sido expuesto de esta manera en la web y en las redes sociales", ha escrito una seguidora de influencer en una de sus últimas fotos publicadas en su cuenta de Instagram.

SIN PRIVACIDAD

"Obviamente, tú y Fedez tenéis pleno derecho a hacer lo que prefiráis. Yo no tengo hijos y no estoy en ninguna posición de juzgaros. Pero no sé, a mí no me gustaría saber que mis padres han publicado fotos de mí desde el nacimiento, stories en las que vomito, tengo eructos o hago muecas. ¡Se lo podría echar en cara una vez creciera después de darse cuenta de que no ha tenido privacidad por su culpa!", ha añadido la fan.

Ver esta publicación en Instagram Merry Christmas from my whole big family 🎅🏻 Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el 24 Dic, 2018 a las 12:33 PST

Por su parte, Ferragni ha respondido: "Cualquier decisión que se tome por los hijos es hecha por los padres hasta que los niños sean capaces de decidir por sí mismos. Cómo cuidarles, cómo educarles, a qué religión acercarles, a qué colegio llevarles, etc. Hasta que los niños sean jóvenes, los padres eligen lo que es mejor para ellos y eso depende solo de los padres".

"Publicamos cosas de nuestro hijo porque es la representación del amor y yo soy de la idea que todas las cosas positivas son publicadas para inspirar a otros. Le queremos como a ningún otro y crecerá siguiendo nuestros valores: respeto por los demás y búsqueda de la felicidad en cualquier cosa, día tras día", ha añadido.