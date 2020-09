Las chicas de 'Friends' se reúnen en casa de Aniston por los Emmys 2020

La reunión de 'Friends' en un especial organizado por HBO Max puede que se haya pospuesto ya dos veces a causa de la pandemia de coronavirus, sin embargo anoche, la gala virtual de los Emmys 2020 logró reunir al trío de chicas protagonistas. Mientras los más de 300 nominados estaban en sus casas esperando el premio, fue un subidón, el momentazo de la noche, ver de nuevo juntas a Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow.

Al principio de la emisión de la entrega de los premios de la televisión ha aparecido el presentador, Jimmy Kimmel, en el enorme y hueco Staples Center de Los Ángeles. De público, y para que no se sintiera tan solo, le han puesto unos maniquís de cartón con los actores nominados. No daban el pego, pero acompañaban.



Kimmel, junto a los maniquís de cartón que le han acompañado en el público del Staples Center. / AP

Luego ha hecho aparición Aniston, encargada de entregar el premio a la mejor actriz de comedia (se lo ha llevado Catherine O’Hara, por 'Schitt’s Creek'). Antes, ella y Kimmel han montado un numerito a cuenta del coronavirus y las medidas higiénicas. Tras bañar con alcohol el sobre con la el nombre de la ganadora, el papel ha comenzado a arder y Aniston ha completado el 'sketch' con un extintor.

Jennifer Aniston puts out a fire and saves the #Emmys! pic.twitter.com/hUBfzVzTn8