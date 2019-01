El clon curvy de Meghan Markle

Su espectacular parecido con Meghan Markle ha convertido a Erica Lauren en el clon oficial de la duquesa de Sussex, esposa desde hace menos de un año del siempre carismático príncipe Harry. Esta modelo curvy de 32 años que estudia Administración de Empresas acaba de conceder una larga entrevista a la revista neoyorquina This is Insider en la que, claro está, le preguntan sobre su innegable parecido con Markle.

«Meghan me parece impresionante, así que me halaga que me comparen con ella. No puedo negar que existen algunas similitudes. Una vez vi una foto suya cuando era joven y me sorprendí porque yo también me veía así cuando tenía esa edad. Desde que empecé a ser modelo me decían que me parecía a la chica de Suits y tuve que buscarla en internet para saber quién era», asegura.

Lo cierto es que Lauren tiene unos rasgos faciales tremendamente parecidos a los de la exactriz: los ojos rasgados, los pómulos prominentes, el mismo color de pelo, el tono de piel y hasta la sonrisa recuerdan a la nuera del príncipe Carlos.

La maniquí, originaria de Pasadena, en California, suma en su perfil de Instagram más de 226.000 mil seguidores. Suele compartir imágenes de su día a día y sesiones de fotos, y sus fans no paran de enviar comentarios sobre el gran parecido que guarda con Markle, hasta el punto de considerarla su hermana gemela. «Por Dios santo se parecen muchísimo»; «en mi opinión eres más hermosa que ella», «tú eres más natural y bella» son solo algunos de los comentarios que esta mujer recibe todos los días en sus redes sociales. Lauren es una de las modelos más cotizadas del momento. Sus medidas 20-100-57 y su 1,80 metros de estatura, así como sus rasgos faciales, le han abierto muchas puertas... además de convertirla en una estrella viral.

Similitudes con una política / Sin embargo, Erica Lauren no es la única doble que Meghan Markle tiene en el mundo, alguna de las cuales vive en nuestro país. En los últimos tiempos, han sido varias las mujeres de las que se ha destacado su parecido con ella. Una de las más conocidas es la concejala de Ciudadanos, Begoña Villacís que, como la duquesa de Sussex, está actualmente embarazada, aunque en su caso espera a su tercer hijo. A la vista está que ambas comparte los ojos negros y una melena del mismo color y estilo. De hecho, la política madrileña ha reconocido en numerosas ocasiones su parecido con la exactriz estadounidense.

«Me lo han dicho en muchos sitios... en los chats de WhatsApp y en el colegio de mis hijas, entre otros lugares», comentó hace unos meses. Los comentarios respecto a lo divertido que sería cruzar sus vidas también fueron noticia nada más conocerse el compromiso de la actriz con el príncipe Enrique. Meghan en los plenos rebatiendo a Manuela Carmena con sus argumentos de abogada en su serie Suits, o la posibilidad de ver a Villacís con corona o sustituyendo a la americana en la televisión parecían un sueño que, eso sí, está lejos de hacerse realidad.

Asimismo, la también la actriz y modelo británica Genevieve Capovilla ha sido en numerosas ocasiones comparada con Meghan Markle. En su currículo profesional destaca que es de madre jamaicana, padre italiano y que ha trabajado en publicidad y ha hecho alguna aparición en series de televisión.

Así, esta es solo una muestra más del interés que suscita en los medios y en las redes la última incorporación a la familia real británica. Aunque ya hace casi un año de su compromiso con Harry (se casaron el 19 de mayo en la capilla de San Jorge de Windsor), todavía su enlace genera multitud de páginas de información debida a la supuesta mala relación de la ahora princesa con alguno de los miembros de su familia biológica estadounidense, como su padre.