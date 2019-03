Clooney promueve un boicot

El actor estadounidense George Clooney, de 57 años, pide el boicot de la cadena de hoteles de lujo Doscherter, propiedad del sultán de Brunéi, por la aplicación de la pena de muerte contra adúlteros, personas LGTBI y aquellos musulmanes que no respeten la estricta versión de la ley islámica. Los nueve hoteles Dorchester Collection que posee Hassanal Bolkiah, de 72 años y en el poder desde 1967, son The Dorchester y 45 Park Lane en Londres, Coworth Park en Ascot (Reino Unido), el Beverly Hills y el Bel-Air en Los Ángeles, Le Meurice y el Plaza Athenee en París, el Eden en Roma, y el Príncipe di Savoia en Milán.

«Seamos claros, cada vez que nos alojamos, nos reunimos o comemos en cualquiera de esos nueve hoteles estamos dando dinero directamente a los hombres que eligen lapidar o pegar latigazos hasta la muerte de sus propios ciudadanos por ser gays o estar acusados de adulterio», asegura el actor y director en una columna en Deadline.

El marido de la abogaba y activista Amal Clooney reconoce que un boicot «tendrá poco efecto en cambiar las leyes de Brunéi», pero, al mismo tiempo pregunta: «¿Vamos a ayudar a pagar esas violaciones de los derechos humanos? ¿Realmente vamos a ayudar a financiar el asesinato de ciudadanos inocentes? He aprendido con los años que no puedes avergonzar a los regímenes asesinos, pero se puede avergonzar a los bancos, a los financiadores y las instituciones que hacen negocios con ellos y eligen mirar para otro lado». No es la primera vez que en Hollywood se promueve el boicot a estos hoteles.