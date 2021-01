El comunicado de ElRubius no convence a Twitter (excepto a TheGrefg)

ElRubius ha emitido este sábado un comunicado sobre su polémica marcha a Andorra. Una nota extensa en la que justifica su mudanza y critica el trato que se la ha dado desde los medios. ElRubius, uno de los 'youtubers' más populares del mundo y otro más en irse al país vecino (algo que también han hecho muchos deportistas), arremete contra Hacienda: "Me han tratado como si fuera un delincuente". En el comunicado, Rubén Doblas Gundersen (su nombre real) carga contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, además de a otras personalidades a las que no nombra. Estos le acusaban de irse a Andorra para pagar menos impuestos, algo que ElRubius defiende que no es así.

"Piensan que lo que estoy haciendo es ilegal y que estoy haciendo fraude fiscal. ¿Desde cuándo mudarse a otro país es ilegal? Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada", dice y lamenta que algunos consideren "egoísta" o "poco ética" su decisión de mudarse a Andorra: "Allí se encuentra la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y que allí, por lo que me cuentan, puedo salir a la calle tranquilo, hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro, que al fin y al cabo es lo que estoy buscando".

La nota ha avivado el debate en las redes sociales después de que el tema estuviera en boca de todos durante días. Y no ha encontrado precisamente aplausos. Aunque sí que apoyo en otro 'youtuber', el murciano TheGrefg, que también cambió su tierra para ir a vivir a Andorra. "Nuestra libertad les duele demasiado", ha respondido al comunicado de su colega.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

Entre las muchas críticas a ElRubius, como las escritora y activista trans Elizabeth Duval, así como otras personalidades y cargos políticos, también ha surgido un 'hashtag' de apoyo a ElRubius #RubiusEstamosContigo. Y, claro, también se han publicado infinidad de memes.

A continuación, algunos de los comentarios en Twitter:

