Cristina Pedroche: "Enseñaré lo que me apetezca"

Desde que se sabe que Cristina Pedroche será quien retransmita otra vez las campanadas de Fin de Año en Antena 3, todas las quinielas están puestas en el estilismo que lucirá la presentadora. Y es que los modelitos que viste cada año, desde 2014, en la retransmisión de las Campanadas han pasado a generar una gran expectación entre los televidentes.

El próximo 31 de diciembre, la colaboradora de la Sexta volverá a la Puerta del Sol junto al cocinero Alberto Chicote para despedir juntos el 2019 en Antena 3 y la revista 'Rumore' dedica esta semana varias páginas a las últimas declaraciones de Pedroche.

Teniendo en cuenta que la periodista ya adelantó en el programa 'Zapeando' que este año no llevará ropa interior, hace unos días dio alguna que otra pista durante un evento celebrado hace unos días en Madrid. Enseñaré lo que me apetezca. Las campanadas no es una cuestión de enseñar, es una cuestión de 'show'. Hay que normalizar las cosas. Es mi cuerpo y lo enseñaré si quiero. Lo que no voy a permitir es que nadie me diga si puedo o no hacerlo. Si fuera solo una cuestión de enseñar, iría desnuda. No se puede reducir todo el trabajo que hay detrás a si enseño o no", declaró.

Por su parte la publicación subraya que la madrileña no ha querido desvelar demasiados detalles, pero si que aseguró que lleva un montón de pruebas y que todavía el traje no está listo del todo. Su amigo Josie está detrás del proyecto como en los años anteriores. "Es un concepto de moda muy elaborado" que no sabe si va a entender todo el mundo, desveló, y añadió que con él puesto se siente Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande y Rosalía a la vez.