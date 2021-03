Cristina Tárrega pide "prudencia para las dos partes" tras el documental de Rocío Carrasco

Disfrutando de su tiempo libre, Cristina Tárrega ha compartido mesa y mantel en un conocido restaurante de la capital con un grupo de amigos. Tan cercana y amable como siempre, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' se ha pronunciado sobre la inmensa repercusión mediática y social que han tenido las durísimas confesiones de Rocío Carrasco en los dos primeros capítulos de su serie documental. Apostando por la cautela y la prudencia, la valenciana pide calma y que no se pierdan las formas por ninguno de los extremos en estos momentos en los que Antonio David ha sido condenado y hundido públicamente.

CHANCE: Rocío Carrasco ha roto su silencio.

CRISTINA: Yo nunca pensé que ella estuviera tan malita, tan afectada. Esto es un suceso que después de muchísimos años lo esperábamos, pero sin pensar que fuera a ocurrir y ha ocurrido. La verdad es que a mí me estomaga, ahora mismo hay que digerirlo, hay que ver capitulo a capitulo, ver lo que es y procesarlo, sobre todo mi gran preocupación es como madre.

CH: Como madre, como mujer, hay dos víctimas muy importantes, la madre y la hija. David también.

CRISTINA: Lo que me preocupa mucho y ahora te hablo como mujer, soy mujer y lo que ella el otro día trasmitía me derrumbaba. Sí que es verdad que ante todo soy madre y fíjate que esto lo vi al lado de mi hijo y te produce una sensación... Rocío Flores ya tiene 25 años, el niño no sé si tendrá 19 años, pero aun así es algo muy delicado, es un tema muy delicado. Yo lo único que espero es que todo se suceda lo más favorablemente para todos que es difícil ante esta situación.

CH: Antonio David se ha quedado sin trabajo.

CRISTINA: Yo pido calma. Creo que ahora mismo perder los nervios por cualquiera de los extremos no es bueno.

CH: Precisamente hablas de perder los nervios, Rocío Flores intentó participar en directo en el programa y no la dejaron, han dicho que fue porque la vieron nerviosa. Ella se ha quejado.

CRISTINA: Yo no lo sé porque no estaba en ese equipo de trabajo, entiendo que si ellos dijeron que no era el momento era porque no era conveniente, todo esto está llevado a cabo por profesionales del periodismo. Si ellos están siguiendo unas pautas es porque entiendo que es lo mejor. SI esto tiene que ser positivo para alguien, bienvenido, para mí es negativo porque me estomaga, yo conocí mucho a su madre, era yo bien niña cuando la entrevistaba, cuando venía a verme a Cadena Dial o Cadena Ser y le guardo mucho cariño. Estuve los últimos días en el hospital. A mí me viene a la mente su madre constantemente, me viene Rocío en estos momentos y digo puf, vamos a ver, capítulo a capítulo. Intentemos entre todos entonar un mea culpa hacia todos.

CH: Hoy en día con las redes

CRISTINA: Yo estaba leyendo alguna red y estaba viendo unas cosas... Sobre todo, nosotros tenemos que entonar un poco el mea culpa y medir más los tiempos cuando se emiten juicios.

CH: El abogado de Antonio David hoy ha hablado.

CRISTINA: Ha sido muy contundente, él ha dejado su postura legal muy clara. Estamos para ver cada uno lo que dice, nosotros vamos a recoger todo, como periodistas tenemos la libertad de poder escuchar, opinar, pero con la prudencia de no hacer daño a nadie. Que todos hablen siempre y cuando no falten el respeto a nadie.

CH: La familia se mantiene en silencio. Estarán esperando.

CRISTINA: Ahora mismo lo único que te queda es eso, lo que no puedes hacer es cuando está el ruedo con todo, meterte dentro, todos tienen que ir con calma y nosotros también. Hay que ver la serie entera, hay que verlo todo entero. Esto es un documental y hay que verlo entero.

CH: Qué te parece que los políticos hayan empezado a opinar.

CRISTINA: Lo hemos dicho, me parece bien que todo el mundo opine, estamos en un estado de derecho, en un país de libre expresión, a veces el foro es el correcto y otras veces no lo es tanto. Eso lo dejo al libre albedrio. Estamos en un momento de pandemia, complicado políticamente, está muy bien lo que han hecho, pero no sé si es este el foro, estoy muy cauta y es lo que creo que deberíamos de hacer todos

CH: Antonio David sin trabajo se ha quedado.

CRISTINA: Yo ahí no entro ni salgo, eso será una decisión del departamento jurídico, no soy abogado, no tengo ni idea. A mí como persona que conocía a Rocío Jurado, que conozco a Rocío Carrasco, Rocío Flores, Fidel... me estomaga. Esto me produce malestar, estas son las cosas que no deberían de suceder y que se deberían de no permitir o solucionar de otra forma, cada uno gestiona su vida de una manera.

CH: Vamos a terminar con una sonrisa, hemos visto a Rafa Sánchez de 'la Unión', comentó que la canción de 'Ella es un volcán' es por ti.

CRISTINA: Si, la verdad es que sí. Yo conozco a Rafa hace muchos años, era la época de la radio y es una persona a la que respeto y quiero mucho. No soy literalmente como dice la letra, hay que saber leerla. Lo recuerdo con mucho cariño y me alegro de ese volcán del noventa y tantos que era la rubia, a mí no me puso en el video, me lo podía haber dicho. Lo va diciendo en los conciertos y yo se lo agradezco.

CH: Qué bonito tener amigos.

CRISTINA: Mi hijo no lo sabe, de momento no sabe nada, no sabe que tiene una madre volcánica. Está en 1,90 y poco puedo lanzar lava ahí. Con mi marido y mi hijo, con los dos tengo mucha suerte, estamos muy tranquilos y no es fácil. Sobre todo, tengo que dar gracias, soy una mujer muy tranquila, el volcán lo abandoné en los 95.