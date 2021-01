Cruzcampo 'resucita' a Lola Flores: "Con mucho acento"

De un tiempo a esta parte, ha habido una encendida polémica en las redes sociales sobre el acento andaluz de ciertos políticos, como la ministra María Jesús Montero, y de algunos periodistas, como Roberto Leal. El escritor Arturo Pérez Reverte, el periodista de El Mundo' Jorge Bustos, el presentador de El hormiguero' Pablo Motos, e incluso el humorista Carlos Latre, por su imitación de la ministra, han sido objeto de críticas y debate por sus opiniones, críticas e incluso burlas despectivas de la forma de hablar, a la andaluza?, de dichos personajes.

Haciéndose eco de la polémica, con una rapidez de reflejos envidiable y reivindicando la diversidad lingüística, el acento y el habla andaluza, la empresa cervecera Cruzcampo ha lanzado la campaña Con mucho acento'.

Alegato de Lola Flores

Y lo ha hecho resucitando nada más y nada menos que a la gran Lola Flores. Utilizando la técnica del deepfake?, la manipulación de imágenes digitalmente para crear una realidad falsa, una Faraona de perfilados ojos en negro y voluminosos aros dorados como pendientes lanza un alegato a favor del acento andaluz como una seña de identidad a la que no hay que renunciar.

«¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también. Me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, o la que rebañas un huevo frito con la que te pintas el rabillo del ojo, declama la popular artista andaluza en una suerte de dialogo con la cantante y compositora María José Llergo, el colectivo musical Califato , que pone la música, y los artistas gráficos 'Habla tu andaluz', que también aparecen en el espot que ya triunfa en internet.

Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción cajero del 'supermercao', catedrática o ministro, manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas, prosigue una reivindicativa Faraona para acabar preguntando: ¿a todo esto lo llaman ahora empovermen, no? A lo que la joven cantaora responde: Sí Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío.

Cruzcampo lo explica

Según ha explicado la marca sevillana de cerveza, con esta campaña ha querido poner "los estereotipos patas arriba y abandonar definitivamente ciertos estigmas alrededor del acento", en este caso el andaluz .

El lanzamiento del vídeo tampoco es casual, ya que un 21 de enero de 1923, hoy hace 98 años , nacía en Jerez de la Frontera María Dolores Flores Ruiz, conocida artísticamente como Lola Flores.

"¿Tú sabes por qué a Lola Flores se le entendió en todo el mundo? Por el acento.El acento define nuestra personalidad.El acento nos imprime carácter. El acento nos hace únicos.Y en lugar de esconderlo, lo vamos a celebrar", incide la campaña en las redes sociales.

Y como remata Lola en el vídeo: El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Pues eso.