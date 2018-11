Dani Mateo se defiende: 'No quiero que me retraten como un tío que odia España'

Tras protagonizar un sketch en el que se sonaba la nariz con la bandera española, Dani Mateo continúa acaparando titulares tres semanas después de su emisión en 'El Intermedio' de laSexta. Ante las informaciones publicadas en determinados medios, el colaborador se ha defendido en su cuenta de Twitter con una serie de mensajes en los que deja claro que no siente ningún tipo de animadversión hacia el país.

"Me encanta España, es mi país, está lleno de gente cojonuda y, al menos hasta hace poco, nos reíamos de todo. Sobretodo de nosotros mismos. Ahí están las chirigotas, La Codorniz, El Jueves, Mongolia o La Vida Moderna. Distintos estilos, la misma risa", comienza diciendo Mateo sin dejar de lado el sentido del humor.

En un segundo mensaje, el cómico matiza unas declaraciones que aparecen recogidas en un titular, y en uno posterior, agradece el trabajo de la Policía: "Quitando al sindicato que me ha denunciado por interpretar un sketch, se está portando conmigo y con mis compañeros de puta madre, garantizando nuestra seguridad y tratándonos con respeto y hasta con cariño".

Mateo continúa con su discurso lamentando el tratamiento sensacionalista de la información en algunos medios: "El periodismo de hoy en día da miedo y asco". "No quiero que me retraten como a un tío que odia España. Lo único que quiero es poder reírme de nuestras cosas, como me río de mí, de mi familia y de todo", zanja en su cuenta de Twitter antes de pedir que le devuelvan la suya a Frank Cuesta.

El Twitter del presentador de DMAX quedó suspendido después de que varios usuarios le reportaran la cuenta por realizar unas declaraciones en contra del colaborador de 'El Intermedio'.