De Dani Rovira a Sofía Vergara, famosos que han superado el cáncer

Con su reciente anuncio, la periodista Julia Otero se ha sumado a la larga lista de personas con cáncer, la segunda enfermedad, tras las afectaciones cardiovasculares, con más afectación a nivel mundial.

Muchos son los personajes famosos o mediáticos que han sufrido o sufren la enfermedad. Así, en las últimas semanas los nombres del actor Dani Rovira, que hace poco superó satisfactoriamente un linfoma de Hodgkin o de Sara Carbonero, que volvía a ser noticia por una falsa recaída en su cáncer de ovarios, eran noticia al respecto.

Hugh Jackman y el cáncer de piel

También la colaboradora de televisión Mila Ximenez anunciaba el pasado año que sufría cáncer de pulmón y , la periodista de Antena 3, Mónica Carrillo, confirmaba en septiembre que había sido operada de un carcinoma basocelular en su cara, un tipo de cáncer de piel. Parece ser que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes entre actores y famosos. El australiano Hugh Jackman padece de un tipo de cáncer de piel leve del que ha sido operado seis veces. Melanie Griffith y más recientemente la también actriz Lydia Bosch han tenido o tienen este tipo de dolencia.

Concha Velasco, con varias operaciones quirúrgicas por un linfoma; la popular presentadora del 'Un, dos, tres...' Mayra Gómez Kemp, primero con un cáncer de lengua y años más tarde con uno de garganta; Sofía Vergara, con un cáncer de tiroides con solo 28 años, y los actores Dustin Hoffman, al que le detectaron nódulos en la garganta; Robert de Niro y un cáncer de próstata, Michael Douglas, con un tumor de garganta, y María Teresa Campos, operada en 1998 también de nódulos en la garganta, son otros personajes populares que han padecido la enfermedad.

Olivia Newton John y el cáncer de mama

Muchas son las actrices y famosas que han tenido cáncer de mama, uno de los más frecuentes entre las mujeres. Rita Wilson, esposa del actor Tom Hanks, la cantante gallega Luz Casal, que ha plantado cara a la enfermedad en dos ocasiones, la presentadora Loreto Valverde, la actriz estadounidense Shannen Doherty ('Sensación de vivir'), la presentadora Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego son algunas de las afectadas.

También la actriz Olivia Newton John, en 1996 y la cantante Kylie Minogue, en el 2005, tuvieron cáncer de mama.

El diseñador y estilista Juan Avellaneda, afectado de cáncer de testículos, Vaitere, ex de Julio Iglesias, afectada por un cáncer de médula del que se está recuperando tras la donación de una joven alemana de 26 años y la veterana actriz Kathy Bates, con un tumor de ovarios primero y uno en el pecho después, son otros famosos con cáncer.

Lamentablemente, no son pocos los que no lograron superar la enfermedad, como la diseñadora Bimba Bosé, el exfutbolisa Michael Robinson y el músico Pau Donés, recientemente noticia por el estreno del documental 'Eso que tú me das', su última charla con Jordi Évole.