Daniel Craig luce 'cuerpazo Bond' a sus 52 años

El actor británico Daniel Craig, mundialmente conocido por convertirse en el sexto James Bond durante 15 años y cinco películas, ha posado para la revista británica 'GQ' dejando ver su faceta más sensual y mostrando que los 52 años le sientan mejor que nunca. Además, ha confesado a la revista algunos secretos sobre su papel como Bond en la nueva película 'No time to die' (Sin tiempo para morir).

Craig se convirtió en el agente 007 por primera vez en el 2005, cuando tenía 37 años. Quince años después, en la sesión de fotos realizada por Lachlan Bailey, el actor se ha dejado retratar sin camiseta, mostrando que las películas que ha protagonizado como agente secreto le han proporcionado una definida complexión física que todavía mantiene a sus 52 años.

Ver esta publicación en Instagram The man who spent 14 years as James Bond opens up about what it took out of him, battling to finish "No Time to Die," and why he's walking away now. Photographs by @Lachlanbailey. Styled by @Georgecortina. Una publicación compartida de GQ (@gq) el 9 Mar, 2020 a las 5:22 PDT

Ya no será James Bond

Craig confirma que No time to die, que finalmente se estrenará en noviembre debido al aplazamiento por el coronavirus, será la última en la que encarne al agente 007.

Y es que Craig ha confesado que en el rodaje de la última película se sintió físicamente muy deprimido. "Cuando lo dejé la última vez pensé: '¿Realmente vale la pena este trabajo, pasar por todo esto?", reconocía a la revista. Añade que sufrió ansiedad durante el rodaje de la última película, por lo que ha decidido pasar el testigo a un nuevo James Bond, del cual todavía no se conoce la identidad, aunque hay múltiples rumores alrededor de posibles candidatos.

Daniel Craig, ante todo, se muestra agradecido por haberse convertido en James Bond durante tantos años, asegurando que le ha aportado una confianza que le hace sentirse "capaz de interpretar casi cualquier cosa" y preparado para "explorar nuevos horizontes".