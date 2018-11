El dardo de Toñi Moreno a Telecinco en 'Gente Maravillosa': 'Espero que este programa no me lo quiten'

Toñi Moreno ha vuelto a hacer gala de su naturalidad para hablar del fin de su etapa como presentadora de Viva la vida en Telecinco. La periodista aprovechó un momento de Gente maravillosa, su programa en Canal Sur, para mandar un claro mensaje a los espectadores y a sus jefes, tanto de una cadena como de la otra.

Nunca he presentado un programa tan bonito como este, de verdad. Y mira que he presentado programas bonitos, eh, comenzó diciendo mirando a cámara. Y en esta casa he hecho los programas más bonitos, pero uno como este, donde se pone el valor lo bueno de la gente, es un dulce que espero que no me lo quiten, porque llevo una racha, añadió entre risas.

Estas palabras corroborarían los rumores que aseguran que la noticia de su salto a Mujeres y hombres y viceversa fue todo un chasco para la conductora andaluza. No obstante, el público pudo ver a una cómoda Toñi Moreno en su estreno el pasado lunes al frente del dating de Cuatro. Por su parte, Emma García comenzó su andadura en el programa de las tardes del fin de semana con la misma soltura.