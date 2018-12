Darthés niega haber violado a Fardín

Apenas 48 horas después de hacerse pública la acusación de la actriz Thelma Fardín de que su compañero de reparto en la obra Patito Feo, Juan Darthés, la violó cuando era menor de edad, el actor argentino ha respondido no solo negándolo todo, sino asegurando que fue ella la que intentó seducirlo. Según Darthés, de 54 años, él «nunca» violó ni acosó «a nadie», y fue ella quien se le «insinuó», ante lo que él le dijo «que no». «Ella se me acercó y me quiso dar un beso, y le dije ‘no, ¿qué te pasa?’», declaró al canal de televisión argentino A24.

«Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije ‘Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá’», añadió, y reiteró que nunca violó ni acosó «a nadie».

«Yo estoy muerto, dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa ahora es decir mi verdad, quiero que la gente lo sepa», añadió Darthés en su réplica a la confesión de la intérprete.