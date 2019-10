David Bisbal: "Elena Tablada miente"

La batalla sigue. Hace unos días. según publica este miércoles la revista 'Diez Minutos', el cantante David Bisbal y su exmujer, Elena Tablada, volvieron a verse las caras en el juzgado de Alcobendas por el contencioso que mantienen por las fotos que publican ambos de su hija, Ella, en las redes sociales. "Aquí lo que importa es que habla la justicia para favorecer a mi hija y que se proteja y defienda su derecho a la intimidad", aseguraba el almeriense.

Bisbal recordó además: "Elena está mintiendo. Os está diciendo a vosotros la prensa que yo le estoy prohibiendo que suba fotos de la niña. Y no es cierto. Yo lo que estoy pidiendo es que no ponga fotos de la niña siempre y cuando le tape la cara y que no la asocie a marcas comerciales, porque la única que saca beneficio es ella. Nada más". El conflicto entre ambos empezó cuando el cantante decidió demandarla el pasado febrero para exigirle que retirase de su Instagram fotos en la que aparecía con la menor asociándola a marcas comerciales. Dos meses después, el juez dictaba sentencia y pedía a ambos que no publicasen fotos de la menor a partir de ese momento. Bisbal volvió a denunciar. Entonces ganó y la jueza instó a Elena Tablada a eliminar todas las fotos de Ella que continuaban en sus redes enlas que seguía asociado a sus redes en las que seguía asociando a su hija a marcas comerciales.