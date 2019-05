David Bisbal: 'La que ha ganado es mi hija'

David Bisbal ha emitido un comunicado desde México para valorar la sentencia judicial de su juicio con su exesposa Elena Tablada por defender el derecho de imagen de la hija de ambos, Ella, de 9 años: "La que ha ganado es mi hija", asegura el cantante almeriese, que se encuentra de gira.

David Bisbal puntualiza: "Después de varios años luchando, he conseguido que la Justicia acuerde medidas de protección para salvaguardar la intimidad de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo. Así que, la que ha ganado claramente es mi hija, que se merece ser una niña".

Bisbal demandó a la madre de su hija exigiendo medidas de protección del menor a causa de las diferentes publicaciones que la diseñadora ha subido a la redes sociales junto a la niña. En el auto, el juez sentencia, de forma salomónica, que ni el cantante ni Elena Tablada tendrán que pagar las costas del juicio y Tablada no tendrá por qué borrar las fotografíasque hasta ahora hubiese publicado de Ella. Sin embargo, a partir de ahora, ambos tendrán que limitar el número de publicaciones en las que salga la joven y, en caso de que lo hagan, esto se hará de acuerdo a algunas condiciones: no se le podrá ver el rostro a Ella; que por lo tanto se deberá proteger su intimidad como menor de edad; y que, por último, de ninguna manera estas publicaciones pueden relacionarse con ningún tipo de producto o marca.

"Me resulta muy llamativo cómo algunos medios de comunicación publican titulares que para nada se corresponden con la realidad -aáde Bisbal-. Lo único que es cierto es que no se podrán seguir publicando fotos donde salga el rostro de mi hija, no se podrá seguir asociando a mi hija a ninguna marca, tampoco se le puede hacer partícipe de negociaciones o contratos con terceros, ni exponerla públicamente a los medios de comunicación tal y como yo solicitaba. Así que repito, la que ha ganado ha sido mi hija y todo ello gracias a la Justicia", ha sentenciado.