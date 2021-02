David Bustamante lleva a juicio a su exrepresentante por estafa

David Bustamante anda en pleitos con el que fuera su representante y mano derecha durante muchos años Francisco Juan Manjón. Al parecer, y según publica en exclusiva la revista Hola?, el cantante ha demandado a su exasesor por presunta estafa. En el juicio, celebrado hace unos días en la Audiencia Provincial de Madrid, la acusación solicita para Manjón 14 años de cárcel y el pago de una indemnización de 500.000 euros por presunta estafa. Por su parte, la defensa pide el sobreseimiento del caso y la absolución de su defendido.

Años de convivencia profesional

La ruptura profesional y fraternal se remonta cinco años atrás, cuando el cantante cántabro de 38 años recibió una notificación de Hacienda reclamándole el pago de una deuda pendiente. Algo que Bustamante achaca a la mala gestión hecha por Manjón de su patrimonio.

David Bustamante y Francisco Manjón fueron durante años amigos inseparables. El artista confió en él para gestionar las polémicas generadas tras su separación de la modelo Begoña Alonso en el 2008. Nombrado portavoz oficial, Manjón supo lidiar con la presión de la prensa y evitar en lo posible especulaciones y rumores sobre el concursante de 'OT'. Además, Manjón también pasó a gestionar algunos de los asuntos financieros y legales del cantante.

Manjón se explica

Tras el juicio, y en declaraciones exclusivas al diario 'ABC', Manjón ha querido dar su versión de los hechos: «Llevo cinco años de una auténtica pesadilla y no entiendo que ahora se haya hecho público a pocos días de que se conozca el fallo. Soy inocente. Es más, me sorprende que sabiendo que el fiscal pide mi libre absolución, haya ido un paso hacia adelante. Se nota que estamos en promoción», ha explicado.

Durante estos cinco años, Francisco se ha mantenido en silencio "por lealtad y amistad" con la familia de Bustamante, pero después de la vista y a la espera del fallo judicial parece que esa actitud puede cambiar: «Si la justicia finalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar. Tengo material que si saco, se arrepentirá. Siempre he estado en silencio siendo conocedor de todo lo que ha pasado en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, pero me está haciendo demasiado daño», ha asegurado.

Alejandro Sanz, Úrsula Corberó, Luis del Olmo, Britney Spears, Leonard Cohen, Dani Martín, Marta Sánchez, Carlos Baute , Melendi, Jennifer Lopez, Juanes o Victoria Beckham son algunos de la larga lista de artistas que han tenido problemas con sus representantes y a la que ahora se ha añadido David Bustamante.