La defensa de Julio Iglesias cuestiona la validez de su prueba de su paternidad

Los abogados de Julio Iglesias han presentado este miércoles un recurso contra el auto del juzgado de València por el que se admitió a trámite la demanda de paternidad interpuesta por Javier Sánchez Santos, un valenciano que reclama ser reconocido como hijo suyo. La defensa del cantante alega que este caso ya fue juzgado y que la prueba de ADN conseguida se obtuvo de forma ilícita, concretamente a partir de unos restos arrojados a la basura en su residencia de Miami por parte de unos detectives privados.

El pasado 11 de septiembre el Juzgado rechazó la falta de competencia territorial que alegaba el cantante Julio Iglesias, atribuyéndose así la potestad de tramitar la demanda de paternidad interpuesta. En opinión de Fernando Osuna, letrado del demandante, "el cantante está retrasando este caso todo lo que puede. Primero por negarse a recoger la demanda, ahora con la competencia de los tribunales. Debe tener mucho miedo a que la justicia dicte sentencia en su contra sobre su presunta paternidad".

Asimismo, ha insistido en que "en casos muy específicos, la justicia nacional y la europea han venido defendiendo el derecho de un hijo a conocer quién es su padre, incluso cuando ya existe una sentencia previa que determinaba la no filiación".

"Se puede permitir la reapertura del caso mediante la existencia de pruebas de ADN, que en el momento de producirse la primera sentencia no existían o no se habían llevado a cabo por negativa del progenitor. No es admisible que científicamente sea hijo de Julio Iglesias y judicialmente no lo sea", ha zanjado.