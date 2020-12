Demi Lovato: "Quise celebrar mis estrías en lugar de avergonzarme de ellas"

Una vez más, Demi Lovato ha sorprendido a su ejército de seguidores en Instagram con una fotografía en la que muestra sin tapujos las estrías de su cuerpo.

Además, la intérprete de 'Sorry not sorry' ha aprovechado la ocasión para hablar abiertamente sobre cómo le afecta la bulimia que sufre hace años. "Pensé que no era posible la recuperación, pero lo he logrado", ha afirmado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato)

"Antes creía de verdad que recuperarse de un desorden alimenticio no era posible. Que todo el mundo estaba fingiendo o recayendo en secreto a puerta cerrada. 'Seguro que vomita de vez en cuando', 'Es IMPOSIBLE que pueda aceptar su celulitis'... Esas eran sólo algunas de las cosas que me decía a mí misma cuando era más pequeña", ha escrito la exchica Disney, junto a unas fotos, que ya cuentan con más de 3,4 millones de 'Me gusta'.

"Estoy agradecida de poder decir esto por primera vez en mi vida: mi dietista me miró y me dijo: 'Así es una persona que se ha recuperado de un desorden alimenticio'. Y en muestra del agradecimiento, aquí tenéis esta pequeña sesión de fotos que me hice a mí misma durante la cuarentena, cuando quise celebrar mis estrías en lugar de avergonzarme de ellas", prosigue Lovato, confesando así que ha superado sus graves problemas con la alimentación.

La artista mexicana, de 28 años, ha animado a todas las personas que sufren como ella. "Empecé a llevar pintura de purpurina en mis estrías para celebrar mi cuerpo y todos sus atributos (que los vea a sociedad como algo bueno o como algo malo). Mis estrías no se van a ir a ninguna parte, así que mejor echarles un poco de purpurina, ¿no? Que esto sea un recordatorio para todos los que creen que no es posible: ES DE VERDAD POSIBLE. PUEDES LOGRARLO. YO CREO EN TI. Este año ha sido muy duro... Sé amable contigo mismo si tropiezas y recuerda volver al camino, porque TÚ MERECES EL MILAGRO DE LA RECUPERACIÓN. TE QUIERO", concluye.