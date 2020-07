Demi Lovato revela el calvario alimentario que sufría en Disney

La cantante y actriz Demi Lovato rechazó volver a trabajar en televisión al darse cuenta de que su entorno llegó a "normalizar" sus trastornos alimentarios cuando era una estrella del canal infantil Disney Channel. Miré a mi alrededor y tuve un momento en el que pensé: 'Wow. Esto está terriblemente normalizado'", recuerda Lovato, de 27 años, en una conversación con la revista 'Bustle'.

La artista revela que en ocasiones fue sometida a controles de los que hoy reniega. "A menudo había gente vigilándome la víspera de una sesión de fotos para asegurarse de que no comiera y no estuviera hinchada al día siguiente", asegura. Ahora, añade, ni siquiera se prepara las sesiones de fotos y no le importa admitir que a veces desayuna en sitios de comida rápida. La clave de esa nueva actitud, asegura, es haber cambiado de agente. Rompió con Phil McIntyre en el 2019 y ahora trabaja con Scooter Braun, el mismo representante de Justin Bieber y Ariana Grande. Ahora lo que quiero es una carrera que no tenga nada que ver con mi cuerpo. Quiero que se centre en mi música, en mis letras y en mi mensaje", añade.

SANDÍA EN VEZ DE UNA TARTA

La actriz, que tuvo su primera etapa de rehabilitación en el 2010 después de pelearse con uno de sus bailarines, decidió no volver a trabajar en la emisora infantil -donde rodaba 'Sonny With a Chance'- por temor a volver a vivir esas experiencias. "Cuando fui al tratamiento en el 2010, salí con la opción de hablar sobre mis luchas y la posibilidad de ayudar a las personas o mantener la boca cerrada y volver a Disney Channel", afirmó.

La estrella de Albuquerque (Nuevo México, EEUU), que detalló que por su cumpleaños recibía "sandía con crema batida sin grasa" en lugar de un pastel de cumpleaños, también culpó a sus representantes de esos problemas. Por su parte, medios especializados en la industria audiovisual como 'Variety' y 'The Wrap' señalaron que ningún representante de la compañía respondió a los comentarios de Lovato.

Sobre su pasado como estrella infantil, Lovato confirmó en abril que no mantiene su amistad con Selena Gómez ni los tres integrantes de los Jonas Brothers, con los que protagonizó "Camp Rock" (2008). "Cuando uno crece junto a alguien, siempre vas a sentir amor por ellos. Pero ya no soy su amiga", respondió a 'Harper's Bazaar'.

Tras cerrar su etapa en Disney, Lovato tuvo que hacer un parón en su carrera con varias recaídas en las que ingresó en una clínica de rehabilitación por un sobredosis en el 2018 de la que ya está recuperada y tras la que ha regresado a la vida pública. De hecho, en la gala de los Grammy de este año cantó por primera vez la balada 'Anyone', escrita días antes de su hospitalización.

LAS INICIATIVAS POLÍTICAS

Demi Lovato también mantiene un perfil político muy activo en los últimos años. Ahora ha decidido llevar su activismo un paso más allá y este miércoles anunció que los fans que se sumen a las campañas a favor del voto para las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU y contra el racismo y la brutalidad policial podrán conseguir algunas de sus pertenencias.

"Los recientes sucesos en nuestro país me han dejado destrozada e inspirada de igual forma. No me voy a quedar callada, ni tranquila. Súmate conmigo a los esfuerzos a favor de la justicia racial, la ayuda a las víctimas del covid-19 y en los preparativos para votar, pues necesitamos más que nunca un cambio, dijo Lovato en un vídeo en su cuenta de Instagram.

Para estimular a sus seguidores a apoyar estas causas, Lovato se asoció con la organización Propeller y subastará varios artículos personales y ropa de su armario. Estos incluyen atuendos que ha usado sobre el escenario, fotografías privadas y otros objetos y accesorios.

LAS BOTAS DE BALENCIAGA

Actualmente en Propeller hay 15 trajes, zapatos y fotos de Lovato, que serán ofertados entre los que hayan firmado las peticiones. Quienes donen y firmen más solicitudes tendrán mayor oportunidad de acceder a los elementos de la artista.

Destacan unas botas moradas a la rodilla de la marca Balenciaga que la artista usó en el vídeo del tema 'Sorry Not Sorry' y una chaqueta negra de lentejuelas de Maje, que se puso durante el Neon Lights Tour 2014.

Para participar en la subasta, los fans de la artista, que se autodenominan como 'Lovatics' o 'Lováticos' deben ir a la página de la iniciativa, en donde deberán poner su nombre en campañas digitales como "Comprométete a votar" con Demi, "Firma una petición que exige que cada estadounidense pueda votar durante la pandemia del coronavirus" o "Dona al Black Lives Matter Fund".

"La única manera de ganar es actuando. Firmen peticiones, donen, edúquense, aprendan para educar a los que los rodean. Mientras más iniciativas firmes, más oportunidad tendrás de ganar, así que empieza ahora", indicó la artista de 27 años, quien ha usado su plataforma en actividades políticas anteriormente y hasta fue una de las oradoras de la Convención Nacional Demócrata de 2016 e hizo campaña a favor de Hillary Clinton.