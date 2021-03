Demi Lovato revela en un documental que fue violada

La cantante estadounidense Demi Lovato ha revelado que fue violada durante su adolescencia, en una época en que era actriz de Disney Channel, en un impactante documental que abrió este martes el festival 'online' de 'South By Southwest'.

'"Demi Lovato: Dancing with the Devil" ('Demi Lovato: Bailando con el diablo'), una serie original de YouTube, se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió la cantante en 2018 y que le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial, así como en su batalla con la adicción.

Los cuatro episodios, presentados como filme de apertura del festival SXSW una conferencia de cine, televisión, música y tecnología, cierra el próximo sábado , también contienen nuevos detalles de asaltos sexuales sufridos por Lovato, incluido uno en la noche en que sufrió la sobredosis.

"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación", dice Lovato.

