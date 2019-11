Detenido por llevar drogas el cantante Pete Doherty

El líder de las bandas Babyshambles y The Libertines, además de poeta, compositor y pintor, y famoso exnovio de Kate Moss, con la que llegó incluso a consumir cocaína en las portadas de los tabloides y de prometerse en el 2007, ha sido de nuevo arrestado en París por posesión de drogas. Llevaba dos gramos de cocaína en el bolsillo. El arresto se produjo la noche del jueves en una calle de Pigalle. Según el relato de la policía, Doherty estaba comprando droga en la vía pública y llevaba dos gramos de coca encima. Además, estaba bebido.

La estrella del rock tuvo una reacción violenta E intentó escabullirse para no entrar en el vehículo policial. Sin embargo, aclara el rotativo, no fue agresivo con los agentes. No es la primera vez que detienen al músico. En Londres, en el 2006, la policía le pilló inyectando droga a una joven en plena calle. Tres años después volvió a ser arrestado por exceso de velocidad en Berlín. Iba bebido.