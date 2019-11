Diez cosas que hay que saber de David Broncano

A los 33 años, el Mesías de Jaén –ese es su apodo– se ha convertido en el cómico más irreverente de la televisión. Por su programa, 'La Resistencia', han pasado gentes como Becky G., Andy y Lucas o Gerard Piqué, el mundo del corazón le pisa los talones para comprobar si sale o no sale con la actriz Adriana Ugarte.

1. La desfachatez

Esta es su especialidad y su principal virtud. Es capaz de preguntar la primera estupidez –a ser posible, ofensiva– que se le ocurre. Siempre poniendo la misma cara de merluzo alegremente consciente de estar metiendo la pata hasta el corvejón. Sus invitados, entre la opción de seguirle la corriente o la de partirle la jeta, suelen optar por la primera, pues siempre tienen algo que promocionar y tampoco es cuestión de quedar mal con alguien que te ofrece la posibilidad de vender tu pescadito en su programa. Broncano es el equivalente audiovisual de ese atorrante que siempre se cuela en las bodas, se emborracha y acaba vomitando en el escote de la novia.

2. No es manchego

Últimamente, en el humor español más estimulante, si no eres de Albacete, no te comes un sobao: véanse los casos de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y demás integrantes de 'Muchachada Nui'. Aunque reconoce que le marcó 'La hora chanante', Broncano nació en Santiago de Compostela, pero de pequeño su familia se trasladó a Orcera, en la provincia de Jaén, donde nuestro héroe estuvo hasta que se fue a estudiar a Madrid. De ahí el apodo de Mesías de Jaén que le cayó al principio de su gloriosa trayectoria profesional.

3. Su hermano es una persona seria

El hermano del humorista se llama Daniel, es músico, vive en Londres y forma parte de la prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra.

4. Empezó en la 'stand up comedy'

Nuestro hombre echó su solicitud de empleo como humorista en vivo a Paramount Comedy, que le dejó hacerse el gracioso en televisión entre el 2008 y el 2014. Ya apuntaba maneras con su humor incómodo, y el público no sabía a veces cómo reaccionar ante su peculiar manera de tomarse la vida. Una gran parte de la audiencia se preguntaba de dónde habría salido semejante sujeto.

5. El incidente diplomático

En el 2010, consiguió tensar las relaciones entre España y Paraguay durante el Mundial de Fútbol. Lo logró inventándose a una niña paraguaya de 8 años que llevaba siete trabajando explotada y que había contraído todas las enfermedades habidas y por haber. Su familia se había tenido que quitar la (escasa) comida de la boca para comprarle una camiseta de la selección nacional de Paraguay. Broncano suplicó a la selección española que se dejara ganar frente a ella parar hacer feliz a la pobre niña, cosa que motivó una protesta del Gobierno paraguayo por ofensas a menores.

6. Del teatro a la radio

Broncano se estrenó en la radio de difusión nacional en el 2011, como colaborador del programa 'Hoy por hoy'. De ahí pasó a 'A vivir que son dos días', hasta conseguir en el 2014 su propio programa, 'La vida moderna', junto a Ignatius Farray y Quequé.

7. De la radio a la tele

Broncano volvió a asaltar la televisión en el 2016 gracias a la popularidad adquirida en la radio. Lo hizo como colaborador de Andreu Buenafuente en el programa 'Late Motiv', donde además de incordiar a los invitados, se le permitía molestar al presentador con sus comentarios chuscos, superando al Follonero. Desde el 2018, Broncano está al frente de su propio programa de televisión, 'La Resistencia'.

8. Tres Ondas

Los obtuvo en el 2015 ('A vivir que son dos días'), 2018 ('La vida moderna') y 2019 ('La Resistencia'). Nadie descarta que le caiga un cuarto un día de estos.

9. ¿La novia?

Ha negado varias veces que sale con la actriz Adriana Ugarte –la última, a través de un implorante tuit esta semana–. Si al final fuera que sí, quienes ya lo odiaban, ahora lo estrangularían con sus propias manos. Que una mujer tan atractiva le vea la gracia a ese tío con permanente expresión de badulaque ha causado cierta alarma social en España.

10. ¿Lo suyo es el poshumor?

No, pero, sea lo que sea, es raro de narices.