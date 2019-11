Diez cosas que hay que saber de Scarlett Johansson

Sus papeles en ‘Historia de un matrimonio’, que acaba de estrenarse en España, y ‘JoJo Rabbit’, que lo hará en unas semanas, figuran entre los mejores de su carrera. Ambos están a años luz de la imagen de símbolo sexual en la que, según acaba de confesar ella misma, estuvo a punto de sentirse atrapada en el pasado. A continuación, 10 curiosidades de la estrella:

1. TIENE UN HERMANO GEMELO

Se llama Hunter, y nació tres minutos después que ella. Actuaron juntos en 'Manny & Lo' (1996), que para ella fue la tercera experiencia cinematográfica y para él la única. Tienen dos hermanos mayores, Vanessa y Adrian, y un hermanastro, Christian; Vanessa ha aparecido en películas como 'Tiburones en Venecia' (2008). La madre de Scarlett, Melanie Sloan, fue su representante durante 16 años, hasta que su hija la despidió.

2. LLEVA 27 AÑOS ACTUANDO

Debutó con 8 años al lado de Ethan Hawke en la obra teatral 'Sophistry', en la que tenía una frase de diálogo. Debutó en el cine con 9 en 'Un muchacho llamado Norte' (1994) y, tras aparecer en 'Solo en casa 3' (1997), se dio a conocer con 'El hombre que susurraba a los caballos' (1998).

3. LE GUSTAN LOS HOMBRES MADUROS

Lo aseguró tras rodar 'Lost in translation' (2003). Posteriormente ha vivido romances con Benicio Del Toro –17 años mayor que ella– y Sean Penn –24 años mayor– y ha confesado sentirse atraída por señores como David Bowie, Barack Obama y, atención, David Hasselhoff. Es cierto, por otra parte, que su primer exmarido, Ryan Reynolds, le saca únicamente ocho años; y tanto el segundo, Romain Dauriac, como su actual esposo, Colin Jost, tan solo dos.

4. HA EMPEZADO A ENCARNAR A MADRES

Sus personajes en 'Historia de un matrimonio' y 'JoJo Rabbit' son dos de las primeras mamás que ha encarnado en pantalla. Y ambas son madres solteras, situación que ella misma experimentó: en el 2014 nació Rose, su hija junto a Dauriac. Durante la ceremonia de los Oscar deL 2015, en la que presentó un premio, llevó el sacaleches consigo en el bolso.

5. CON SU MÓVIL NO SE JUEGA

En el 2011 un 'hacker' sacó a la luz fotos privadas en las que la actriz aparecía desnuda. En lugar de intentar evitar su difusión, colaboró con el FBI para identificar al culpable, que acabó detenido y sentenciado a 10 años de cárcel.

6. KATY PERRY LE DEBE SU ÉXITO

La cantante británica se inspiró en Johansson a la hora de componer su primer gran 'hit', 'I kissed a girl'. Según ha confesado, al ver una foto de la actriz en una revista, sintió una atracción sexual irrefrenable.

7. HA HECHO UNA CARRERA MUSICAL

En el 2008 publicó su primer álbum, 'Anywhere I lay my head', en el que versionaba canciones de Tom Waits; y en el segundo, 'Break up' (2009), colaboró con el cantautor Pete Yorn. La crítica especializada siempre ha sido bastante cruel con sus capacidades vocales.

8. ESTÁ ABONADA A LA POLÉMICA

Los adalides de la corrección política la atacaron por encarnar a un personaje asiático en la película 'Ghost in the shell', y un año después enfureció a la comunidad LGTBI tras anunciarse que interpretaría a un hombre transgénero –finalmente rechazó el papel–. También ha estado en el punto de mira por sentirse orgullosa de su trabajo junto a Woody Allen [ha rodado a sus órdenes en 'Match point' (2005), 'Scoop' (2006) y 'Vicky Cristina Barcelona' (2008)].

9. NO OCULTA SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS

Apoyó públicamente a Barack Obama en sus dos campañas presidenciales, y luego hizo lo mismo por Hillary Clinton en el 2017. Desde entonces ha abanderado varios actos feministas. Recientemente, expresó su interés en la política activa. «Cuando mi hija sea mayor –dijo–, y si puedo dedicar toda mi atención a ello, sin duda estaría interesada».

10. UNA ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO LA RECHAZÓ

Sucedió en el año 2003, justo antes de que se convirtiera en estrella mundial. Desde entonces ha ganado un premio Tony (de teatro) y ha sido candidata cuatro veces al Globo de Oro, entre otros muchos honores. Se da por hecho que, gracias a 'Historia de un matrimonio', estará entre las próximas nominadas al Oscar.